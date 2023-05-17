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Tatar: Yeter ki zihindeki engelleri aşalım

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da düzenlenen “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” temalı gösteriyi izledi.
Tatar: Yeter ki zihindeki engelleri aşalım

YDÜ AKKM’de yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayatı paylaşmak için engel yok. Yeter ki zihindeki engelleri aşalım” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“Yüreklerimiz her zaman sizlerledir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sizlerin sıkıntılarının aşılması için önemli birtakım kararlara imza atmaktadırlar. Engelsiz Yaşam Evi’nin yakın bir gelecekte açılacak olması müjdesini Sayın Bakan paylaştı. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Sizler bizim özel kardeşlerimiz, özel çocuklarımızsınız.”

“Öğretmenlerin engelli çocuklarla yakından ilgilendiğini ve çok önem verdiğini” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin de kişisel gelişim ve eğitimde büyük rol oynadıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un çocukların daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri ve çeşitli etkinliklerde buluşabilmeleri için “olağanüstü gayret” gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya koyduğu bu gayretlerden ötürü Bakan Taçoy’u kutladı.

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