Tatar: Yetki alınca parti yetkili organlarında değerlendireceğiz

Akıncı-Tatar görüşmesi tamamlandı... Tatar: “Yeni hükümet için olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. UBP bu işin içinde olacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın yaklaşık yarım saat süren görüşmesi tamamlandı; Tatar görüşme sonrasında “Yeni hükümet için olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. UBP bu işin içinde olacak. Yetki alınca parti yetkili organlarında değerlendireceğiz” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile süreci değerlendirdiklerini, tüm partilerle görüşmesinin ardından görevlendirmeyi yapacağını, durumun yarın öğleden sonra netleşebileceğini bildirdi.

Ersin Tatar, ülkedeki ekonomik sorunlara işaret ederek hükümet konusunda “Olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. Herkes kendine düşeni yaparsa UBP de kendi yetkili organlarında süreci en kısa zamanda değerlendirip memleket için en hayırlı olanı yapmak durumundadır” dedi.