Tatar: Yollara yönelik yeni açılımlarımız devam edecek

Başbakan Ersin Tatar, yollara yönelik yaptıkları yeni yatırım ve açılımların devam edeceğini belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği heyetini kabul eden Başbakan Tatar, trafik kazalarının önüne geçmek için kültür ve bilincin artırılmasının önemini vurguladı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyarette, trafik kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan tüzüklerle ilgili taleplerini aktardı.

4 tüzüğün 2017 yılında Bakanlar Kurulu’nda geçmesine rağmen halen yürürlüğe girmediğini belirten Avcı, bu tüzüklerin yıl başına kadar yürürlüğe girmemesi halinde trafik kazalarının önlenemeyeceğini söyledi.

Avcı, tüzüklerle, sağlıksız kişilerin ve uyuşturucu kullananların araba kullanmalarının tedavi oluncaya dek engellendiğini de kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da trafik kazalarının önlenmesi için hükümetlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

‘Yollarda Altyapı eksikliği olabilir önemli olan bunları imkanlarımıza göre bu altyapı yatırımlarını tamamlayarak yolları daha güvenli hale getirmektir’ diyen Tatar,yollara yönelik yaptıkları yeni yatırım ve açılımların devam edeceğini belirtti.

Polis ile sürekli irtibat içerisinde olduklarını ifade eden Başbakan Tatar, trafik kazalarının önüne geçmek için kültür ve bilincin artırılmasının önemini vurguladı.

Ehliyet sınavlarının da daha ciddiye alınması gerektiğini belirten Tatar, sürücülere trafikte dikkatli olmaları çağrısı yaptı.