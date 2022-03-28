  • BIST 2.172,48
  • Altın 924.402
  • Dolar 14.8302
  • Euro 16.2971
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Tatar: Yükseköğretim, KKTC Ekonomisi ve Tanıtımı İçin Oldukça Önemli

» »
Tatar: Yükseköğretim, KKTC Ekonomisi ve Tanıtımı İçin Oldukça Önemli
Tatar: Yükseköğretim, KKTC Ekonomisi ve Tanıtımı İçin Oldukça Önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde yükseköğretim alanının yıllar içindeki gelişimine işaret ederek “Yükseköğretim alanı, KKTC’nin ekonomisi ve tanıtımı için oldukça önemlidir” dedi. 

Üniversitelerin yaptığı büyük yatırımlara ve oluşan yan sektörlerin önemine dikkat çeken Tatar, üniversitelerin aslında bir hizmet ihracatı olduğunu söyledi.

Yükseköğretim sektörünün en iyi şekilde, nitelikli olarak yönetilmesi, başarının devam etmesi ve kalitenin artması için YÖDAK’a ve tüm paydaşlara büyük görevler düştüğünü söyleyen Tatar, pandemi sürecinde yüz yüze eğitim olmadığı dönemde ekonominin olumsuz etkilendiğini anımsattı. 

“ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR EĞİTİM MARKASIYIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede 144 farklı ülkeden öğrencinin bulunmasının kültürel çeşitlilik olduğuna ve birçok kültürü bir arada barındırabilmenin güzelliğine işaret ederek, KKTC’nin uluslararası ölçekte bir eğitim markası olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretim sektöründe elde edilen başarılara sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek bu başarılarda emeği geçen ve fedakarlıkları olan pek çok kişinin olduğunu belirtti. 

YÖDAK ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasının ve altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. 

AVCI

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da, üniversitelerdeki gelişmeleri ve sıkıntıları Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti.

Avcı, ülkemizde yükseköğretimi mevcut durumundan çok daha ileri götürmeyi hedeflediklerini ifade ederek YÖDAK’ın altyapısı ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesinin yeni hükümetin döneminde gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEZO: Bu Koşullarda Ne Meslek Yürütülür, Ne de Üretim Yapılabilir28 Mart 2022 Pazartesi 18:42
  • Tatar: Yükseköğretim, KKTC Ekonomisi ve Tanıtımı İçin Oldukça Önemli28 Mart 2022 Pazartesi 18:37
  • Çocuklarla İlgili Kurumsal ve Yasal Uygulamalar Çocuk Çalıştayı’nda Ele Alınacak28 Mart 2022 Pazartesi 18:27
  • Sucuoğlu: Alkollü İçkilere Yapılan Zam Tekrar Değerlendirilecek28 Mart 2022 Pazartesi 18:22
  • Toplam 11 Yangın Gerçekleşti28 Mart 2022 Pazartesi 18:15
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Ülkeye Gelen Yakıtın Kalitesi Gemide Denetlensin28 Mart 2022 Pazartesi 18:11
  • Eşel-Mobil Duracak28 Mart 2022 Pazartesi 18:04
  • Kıbrıs'ta Geçtiğimiz Hafta Toplam 60 Kaza Gerçekleşti28 Mart 2022 Pazartesi 17:57
  • Sendikalar Genel Grev Kararı Aldı28 Mart 2022 Pazartesi 17:47
  • Barçın: KKTC’deki Yıllık Enflasyon Yüzde 64,30’dur28 Mart 2022 Pazartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti