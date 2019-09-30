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Tatar, Yunan Başbakan’a seslendi

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Başbakan Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Mitçotakis’e seslenerek Türkiye’nin garantisinin vazgeçilmez güvenlik olduğunu vurguladı.
Tatar, Yunan Başbakan’a seslendi

Başbakan Tatar, net bir şekilde Türkiye’nin garantörlüğünün devamının, Kıbrıs Türk halkı için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği gibi, GKRY Başkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Mitçotakis’in, BM Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalarda.

Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğüne karşı çıkmakta.

Ayrıca; garantörlük kalkmadıkça, Kıbrıs’ta federal bir çözümün asla olamayacağını da, iddia etmektedirler.

Ancak, bu söylemlerin içi tamamen boş olduğu gibi,

 

Şayet aksi olsaydı, Birleşmiş Milletler, bu modeli 1960 yılında asla onaylamaz.

Keza Avrupa Birliği, 2004 yılında haksız bir şekilde Rum tarafını, tek yanlı olarak tam üye yaparken.

Garanti anlaşmasını da, asla AB müktesebatının, bir parçası haline getirmezdi.”

Bu nedenle; gelinen nokta da, Yunan Başbakanı'na sesleniyorum.

Türkiye'nin garantisi bizim vaz geçilmez güvenliğimizdir.”

Ayrıca Kıbrıs Türk Halkı; Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçip, Rum tarafı ile Federasyon kurmanın...

Esaret ve katliama maruz kalmak olduğunu da, iyi bilmektedir.

Tam da bu noktada; BM’nin asli görevinin, Rum tarafına hizmet eden bugünkü statükoyu ve verimsiz görüşme sürecini devam ettirmek değil, aksine hak ve adaleti gözeterek...

Kıbrıs Türk halkının uğradığı mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır...

Ayrıca bu aşamada,

Sn. Akıncı’dan olan beklentimiz ise, "BM Genel Sekreteri ile bugün yapacağı görüşmede.

Net bir şekilde Türkiye’nin garantörlüğünün devamının, Kıbrıs Türk Halkı için kırmızı çizgi olduğunu, bu yöndeki Meclis kararını da göz önünde tutarak, kendisine bildirmesidir.

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