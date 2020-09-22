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Tatar: Yunanistan hayal görüyor

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta barışın Türkiye tarafından sağlandığını, Yunanistan’ın Enosis hayalleri ile Kıbrıslı Rumlara da Türklere de zarar verdiğini” belirtti.
Tatar: Yunanistan hayal görüyor

Başbakan Tatar, “ Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulos’un Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek, Türkiye’ye işgalci diye saldırmasının traji-komik bir durum olduğunu” vurguladı.

Tatar, “ yavuz hırsız ev sahibini kovar” misali, Yunanistan Türkiye’yi Kıbrıs’tan dışlayabileceğini, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği ile Devleti’ni yok sayabileceğini zannediyorsa hayal görüyor” dedi.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

 “Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulos’un Meis’ten sonra Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek güya Türkiye ve bizlere mesaj vermektedir. Bayan Sakellaropulos belli ki iyi bir hukukçu olmasına rağmen yakın tarihi bile iyi bilmemektedir.

Gerçek olan, Yunanistan’ın Megali İdea hayaliyle Kıbrıs’ı kendisine ilhak etmeye çalışması  ENOSİS için adada terör örgütü kurdurması, 15 Temmuz 1974’te ordusu ile Kıbrıs’ta darbe yaparak  Nikos Samson adlı teröriste Helen Devleti ilan ettirmesidir.

Bütün bunları yapan Yunanistan’ın bir Cumhurbaşkanı’nın şimdi kalkıp da Yunan darbesine direnen Rumları katliamdan kurtaran, Kıbrıs Türkkeri’nin katliamlara tabi tutulmasını  garantörlük hakkını kullanarak engelleyen, Kıbrıs’a barışı getiren ve halen barışın sürmesinin yegane sağlayıcısı olan Türkiye’ye ‘işgalci’ diye saldırması hakikaten traji komik bir durumdur.

 ‘Yavuz hırsız ev sahibini kovar’ misali, Yunanistan Türkiye’yi Kıbrıs’tan dışlayabileceğini, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği ile Devleti’ni yok sayabileceğini zannediyorsa hayal görüyor.

Yunanistan, gelinen noktada gerçekleri kavramak, piyon olmaktan, hayal kurmaktan kurtulmak zorundadır.

Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz’deki haklarından asla vazgeçmeyecektir. Kıbrıs Türkü federasyon görüşülüyor kisvesi ile bir 5 yılın daha boşa gitmesine razı olmayacaktır. Yeni bir geleceğe yürüyecek, proaktif bir politika izleyerek, ileriye doğru adımlar atmaya devam edeceğiz.”

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