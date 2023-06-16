Tatar yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki günlük Bolu temaslarını tamamlayarak, bu akşam saat 20.30 sıralarında yurda döndü.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykelinin açılış törenine katılan Tatar, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Rauf Raif Denktaş” konulu panelde konuşma yapmıştı.
Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığındaki “Bolu Halkı ile Buluşma Toplantısı”na katılan Tatar, Bolu Kıbrıs Gazileri ile de bir araya gelmişti.
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