  • BIST 5.107,97
  • Altın 1173.825
  • Dolar 18.8924
  • Euro 20.0369
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Tatar: Yüreğimiz parçalandı

» »
Tatar: Yüreğimiz parçalandı
Tatar: Yüreğimiz parçalandı

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan şirket, dernek, kişiler ile deprem bölgelerinde faaliyet gösteren basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle, teşekkür ve takdir belgeleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzar Özlem Demir ile diğer yetkililerin katıldığı törende, depremde yaşamını yitirenler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

-Tatar: “Yüreğimiz parçalandı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat tarihinden beridir yaşadıkları acıyı dile getirdi, yüreklerinin parçalandığını söyledi.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden devlet ve halk olarak tek yürek olduklarını ama çocukları kurtaramadıklarını ifade eden Tatar, “Büyük acı yaşadık, unutmamız mümkün değildir” dedi.

Tatar, devlet ve kurum kuruluşlar yanında şirketler ile gönüllülerin de büyük bir cesaretle çalışmalara katkı koyduğunu ifade ederek, “Cesaretinizi yürekten takdir ediyoruz, minnet duygularımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

Devletin, doğal afetlerde ortaya koyduğu arama kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çeken Tatar, “Siz gönüllü kahramanları tebrik ederim” dedi, acılarının büyük olduğunu ve el birliğiyle birlik beraberlik içerisinde devletin yapısını güçlendirmek, çocuklara güzel bir gelecek bırakmanın görevleri olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarına katılmak üzere Ankara’ya gideceğini ifade ederek, orada, arama kurtarma afet durumunda birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirileceklerini dile getirdi.

Tatar, orada, KKTC’nin her zaman afet durumunda ülkelerin yanında olacağı mesajını vereceklerini söyledi.

“Acımız sonsuzdur” diyen Tatar, geçmiş olsun dileklerini iletti, Şampiyon Melekler ile hayatını kaybeden diğer vatandaşlara rahmet diledi.

Tatar, Türkiye’de yaşanan sel felaketinden dolayı da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’nda 10 Mart Cuma günü düzenlenen törende de, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma, yardım ve katkı faaliyetlerinde bulunan devlet kurumlarında çalışan personele teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toros, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Schlimm’i kabul etti15 Mart 2023 Çarşamba 15:48
  • Maaşlardan kesintiyi de öngören depreme yönelik yasa önerisi Meclis önünde protesto edildi15 Mart 2023 Çarşamba 15:44
  • Rahvancıoğlu: Kurşun mu Dökülecek, Yoksa Hastalar Zivaniya İle Ovulacak?15 Mart 2023 Çarşamba 15:42
  • Ertuğruloğlu, Ankara'ya gitti!15 Mart 2023 Çarşamba 15:36
  • KKTC'de koronavirüste son durum15 Mart 2023 Çarşamba 15:06
  • Başbakan Üstel, Adana'ya geçti15 Mart 2023 Çarşamba 14:58
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’de arama kurtarma eğitimleri icra etti15 Mart 2023 Çarşamba 11:49
  • Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın: Narenciye üreticisi tedirgin15 Mart 2023 Çarşamba 11:08
  • Gönyeli-Alayköy Belediyesi ‘Deprem Bilinci Paneli’ düzenledi15 Mart 2023 Çarşamba 10:56
  • BAF açıklarında deprem! Kıbrıs'ta 4,1 büyüklüğünde deprem!15 Mart 2023 Çarşamba 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti