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Tatar:1571 Fidan dikip Erenköy şehitlerini de yad edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Girne’den deniz yolu ile Erenköy’e gittiklerine dikkat çekti.
Tatar:1571 Fidan dikip Erenköy şehitlerini de yad edeceğiz

Tatar, “Kıbrıs’ın Fethi 1571’de … 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında ; “Girne’den deniz yolu ile 1571 fidan dikmek için deniz yolu ile Erenköy’e gidiyoruz… Kıbrıs’ın fethi 1571’de… 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz.” dedi 

 

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