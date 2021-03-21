Tatar:1571 Fidan dikip Erenköy şehitlerini de yad edeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Girne’den deniz yolu ile Erenköy’e gittiklerine dikkat çekti.

Tatar, “Kıbrıs’ın Fethi 1571’de … 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında ; “Girne’den deniz yolu ile 1571 fidan dikmek için deniz yolu ile Erenköy’e gidiyoruz… Kıbrıs’ın fethi 1571’de… 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz.” dedi