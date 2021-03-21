Tatar:1571 Fidan dikip Erenköy şehitlerini de yad edeceğiz

Tatar, “Kıbrıs’ın Fethi 1571’de … 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında ; “Girne’den deniz yolu ile 1571 fidan dikmek için deniz yolu ile Erenköy’e gidiyoruz… Kıbrıs’ın fethi 1571’de… 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz.” dedi
Girne’den deniz yolu ile 1571 fidan dikmek için deniz yolu ile Erenköy’e gidiyoruz .. Kıbrıs’ın Fethi 1571’de .. 1571 fidan dikip Erenköy şehitlerimizi de yad edeceğiz pic.twitter.com/r6kM8QtVS6— Ersin Tatar (@ersinrtatar) March 21, 2021
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