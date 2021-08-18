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Tatar:1571’den Beri Atalarımızdan Gelen Geleneklerimiz Devam Ediyor

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Tatar:1571’den Beri Atalarımızdan Gelen Geleneklerimiz Devam Ediyor
Tatar:1571’den Beri Atalarımızdan Gelen Geleneklerimiz Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Genel Müdür Burhan Ersoy yaptığı konuşmada, göreve atandıktan sonra ilk ziyaretlerini KKTC’ye yaptıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak KKTC’de Selimiye Camii ve Dükkanlar Önü bölgesinin restorasyon çalışmalarına destek olduklarını, çeşitli çalıştaylar ve müze çalışmalarında katkıları olduğunu kaydetti. Ersoy, bu katkıları nasıl geliştirebilecekleri konusunu değerlendirmek üzere ziyarette bulunduklarını sözlerine ekledi.

Vakıfların 1571’de kurulduğunu ve vakıflara verilen önemi her zaman vurguladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, atalarımızdan gelen yardım etme, insanlık ve adalet gibi geleneklerimizin 1571’den beri var olup devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar İdaresinin bu konularda çok emeği geçtiğini kaydederek, emeği geçenleri kutladı ve hayatta olmayanlara rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1571’den sonra zengin tarihi eserlerin ve tarihi mirasın yer aldığını belirterek bu eserlerin geleceğe taşınması için yapılan çalışmaların öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs’ın fethinin önemine vurgu yaparak, Kıbrıs’ın fethinden beri de farklı dönemlerle mücadelenin sürdüğünü belirtti. “KKTC olarak yolumuza devam ediyoruz. Siyasi egemenliğimiz, hakkımız, hukukumuzun beklediğimiz gibi saygı görmesini umuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içerisinde kendi ülkesinde yaşamaya devam etmesinin ve Türkiye’nin her zaman yanımızda olmasının önemine işaret etti.

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