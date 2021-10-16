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Tatar:1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz

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Cumhurbaşkanı Tatar, açılış törenindeki konuşmada, "Bizim tarihimiz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, gönlümüz bir ve geleceğimiz de bir olacaktır. Biz her zaman haykırıyoruz, biz 1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz." dedi...
Tatar:1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Tarihimizi asla unutmayacağız, geçmişimizi her zaman hatırlayacağız. Biz barışı savunan, bu bölgede istikrarı savunan güçlü Türkiye ile haklarımızın sonuna kadar savunulmasında yüreğimizi ortaya koyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim tarihimiz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, gönlümüz bir ve geleceğimiz de bir olacaktır. Biz her zaman haykırıyoruz, biz 1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı 300 yıldan fazla yönettiğini anımsatan Tatar, Osmanlı'nın Ada'dan çekilmesi sonrası Kıbrıs Türkü'nün tarihin en acılı gününü yaşadığını söyledi.

Tatar, Ada için yapılan anlaşmaların hiçbir zaman uygulanmadığını, Ada'da Kıbrıs Türklerine yönelik kanlı saldırıların amacının, buradaki Türk varlığını yok etmek olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında yer aldığını vurgulayan Tatar, "Türkiye askerini, komutanını, öğretmenini her zaman yolladı. Gerektiğinde maddi katkılarıyla oradaki mücahitleri destekleyerek oradaki varoluşumuzu sağladı." dedi.

Tatar, "Tarihimizi asla unutmayacağız, geçmişimizi her zaman hatırlayacağız. Biz barışı savunan, bu bölgede istikrarı savunan güçlü Türkiye ile haklarımızın sonuna kadar savunulmasında yüreğimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta şu anda istediğimiz, egemen eşitliğe dayalı bir anlaşmadır." ifadesini kullanan Tatar, Ada'nın güneyinin bir "Rum Cumhuriyeti'ne" dönüştüğünü belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin verdiği bunca mücadeleden sonra KKTC'nin ortadan kaldırılmasının ve Kıbrıs Türk halkının bir anayasal değişiklikle Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesinin mümkün olmayacağını, buna Türkiye'nin de izin vermeyeceğini söyledi.

Kendileri için en büyük güç kaynağının Türkiye'nin arkalarında olması olduğunu vurgulayan Tatar, TTC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, verdikleri destek için teşekkür etti.

Tatar, müzakere masalarında koydukları iyi niyete rağmen Rum tarafının farklı planlarının olduğunu hatırlattı.

"Eşitlik temelinde, devlet temelinde, yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliğiyle olabilecekse böyle bir anlaşmaya varız. Aksi takdirde biz çoğunluğun azınlığı olacak kadar haysiyetsiz, onursuz değiliz çünkü biz büyük Türk milletinin kopmaz parçasıyız." ifadesini kullanan Tatar, KKTC'nin bir başarı öyküsü olduğunu aktardı.

Tatar, Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin olduğunu ve adının KKTC olduğunu söyledi.

Hem Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği hem de KKTC'nin güçlü olmasının Türkiye'nin güvenliği için önemli olduğunu kaydeden Tatar, tüm bu parametreler için KKTC'nin güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Açılışa TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve birçok davetli katıldı.

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