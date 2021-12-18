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Tatar:19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur

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Tatar yayımladığı mesajda; merhuma Yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve otomobil sporu camiasına, başsağlığı ve sabır diledi.
Tatar:19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği’nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan’ın vefatıyla ilgili  taziye mesajı yayımladı.

Tatar yayımladığı mesajda; merhuma Yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve otomobil sporu camiasına, başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği’nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim kazada, yarış öncesi parkur kontrolü yapan araçta bulunan 19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi, bizi yasa boğmuştur. Hepimizi derinden üzen bu elim kaza sonucu yaşama gözlerini yuman merhuma Yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve otomobil sporu camiasına, başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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