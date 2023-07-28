“Tatar’a, BM Genel Sekreteri ile ortak görüşme teklif ettim”

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, Ersin Tatar’a BM Genel Sekreteri ile ortak görüşme teklif ettiğini, Tatar’ın görüşmeye olumlu tepki verdiğini ancak Guterres’e ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermediğini ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, “Kıbrıslı Türk lider” Ersin Tatar’a BM Genel Kurulu çerçevesinde, Genel Sekreter Antonio Guterres ile ortak görüşme teklif ettiğini açıkladı.

Hristodulidis “Görüşme yapılmasına tepkisi olumluydu ancak BM Genel Sekreteri’ne ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermedi” dedi.

Fileleftheros’un web sitesinde yayımlanan habere göre Tatar ile KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret eden Hristodulidis, Başkanlık Sarayı’na dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı.

Tatar’dan, BM Genel Kurulu resmî haftasının ardından ortak bir görüşme için BM Genel Sekreterliği’ne ortak başvuru yapmalarını istediğini söyleyen Hristodulidis “Görüşme yapılmasına tepkisi olumluydu ancak BM Genel Sekreteri’ne ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermedi” dedi.

Tatar’a, Kıbrıslı Rum hukukçu Ahilleas Dimitriadis’in ortaya attığı KŞK ile paralel çalışacak bir Hakikat Komitesi kurma önerisini de ilettiğini anlatan Hristodulidis “Sayın Tatar’dan, babası 20 yıldan uzun süre KŞK üyeliği yapması ve zaman geçtikçe daha çok zorluk oluşması hasebiyle iki tarafın daha çok iş birliği yapmasını istedim. Bu çerçevede Sayın Tatar’a, Sayın Dimitriadis’in, bir Hakikat Komitesi kurulması fikrini ilettim” dedi.

Hristodulidis, Tatar’a KŞK’nın çalışmalarına daha çok ekonomik destek verilmesi için harcadıkları çabaları ve AB’nin KŞK’ya bir dizi destekteki rolünü anlattığını söyledi. Kayıplar konusunun insanî bir mesele olduğunu belirten Hristodulidis, “Ancak daha çok sonuç ve bilgi olursa bu çaba siyasi bir mesaj verecek ve en güçlü güven yaratıcı önlem olacak” ifadesini kullandı.

“Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda iş birliği için biz buradayız. Hükümet bugün, ihtiyaç duydukları bazı ilaçların verilmesi talebine olumlu cevap verdi” diyen Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik bir “tek yanlı önlemler demeti” hazırlamakta olduğunu söyledi.