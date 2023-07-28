  • BIST 7.067,28
  • Altın 1699.963
  • Dolar 26.9407
  • Euro 29.7082
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

“Tatar’a, BM Genel Sekreteri ile ortak görüşme teklif ettim”

» »
Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, Ersin Tatar’a BM Genel Sekreteri ile ortak görüşme teklif ettiğini, Tatar’ın görüşmeye olumlu tepki verdiğini ancak Guterres’e ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermediğini ifade etti.
“Tatar’a, BM Genel Sekreteri ile ortak görüşme teklif ettim”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, “Kıbrıslı Türk lider” Ersin Tatar’a BM Genel Kurulu çerçevesinde, Genel Sekreter Antonio Guterres ile ortak görüşme teklif ettiğini açıkladı.

Hristodulidis “Görüşme yapılmasına tepkisi olumluydu ancak BM Genel Sekreteri’ne ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermedi” dedi.

Fileleftheros’un web sitesinde yayımlanan habere göre Tatar ile KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret eden Hristodulidis, Başkanlık Sarayı’na dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı.

Tatar’dan, BM Genel Kurulu resmî haftasının ardından ortak bir görüşme için BM Genel Sekreterliği’ne ortak başvuru yapmalarını istediğini söyleyen Hristodulidis “Görüşme yapılmasına tepkisi olumluydu ancak BM Genel Sekreteri’ne ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermedi” dedi.

Tatar’a, Kıbrıslı Rum hukukçu Ahilleas Dimitriadis’in ortaya attığı KŞK ile paralel çalışacak bir Hakikat Komitesi kurma önerisini de ilettiğini anlatan Hristodulidis “Sayın Tatar’dan, babası 20 yıldan uzun süre KŞK üyeliği yapması ve zaman geçtikçe daha çok zorluk oluşması hasebiyle iki tarafın daha çok iş birliği yapmasını istedim. Bu çerçevede Sayın Tatar’a, Sayın Dimitriadis’in, bir Hakikat Komitesi kurulması fikrini ilettim” dedi.

Hristodulidis, Tatar’a KŞK’nın çalışmalarına daha çok ekonomik destek verilmesi için harcadıkları çabaları ve AB’nin KŞK’ya bir dizi destekteki rolünü anlattığını söyledi. Kayıplar konusunun insanî bir mesele olduğunu belirten Hristodulidis, “Ancak daha çok sonuç ve bilgi olursa bu çaba siyasi bir mesaj verecek ve en güçlü güven yaratıcı önlem olacak” ifadesini kullandı.

“Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda iş birliği için biz buradayız. Hükümet bugün, ihtiyaç duydukları bazı ilaçların verilmesi talebine olumlu cevap verdi” diyen Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik bir “tek yanlı önlemler demeti” hazırlamakta olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: "Biz ancak egemen eşitliğimizin kabulü halinde bir müzakereye onay veririz"28 Temmuz 2023 Cuma 15:13
  • Hava sıcaklığı 34- 41 derece dolaylarında olacak28 Temmuz 2023 Cuma 08:28
  • Demir Öztopraklı Kıbrıs Cumhuriyeti turnuva şampiyonu oldu28 Temmuz 2023 Cuma 08:25
  • Mersin'den yola çıkan tekne battı: Bir kişi canlı kurtarıldı, diğeri aranıyor...27 Temmuz 2023 Perşembe 21:40
  • Akaryakıta okkalı zam! Gece yarısından sonra geçerli...27 Temmuz 2023 Perşembe 20:07
  • Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı27 Temmuz 2023 Perşembe 20:04
  • Tatar ve Hristodulidis yarın KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek27 Temmuz 2023 Perşembe 19:15
  • Belediyeler Tüm Plajları Yasal Haklarını Kullanarak Halka Kazandırmalı!27 Temmuz 2023 Perşembe 17:30
  • Çalışma ve Sosyal Güenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği Arasındaki İşbirliği Protokolleri Yenilendi27 Temmuz 2023 Perşembe 17:11
  • Töre'den Uluçay'a ziyaret27 Temmuz 2023 Perşembe 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti