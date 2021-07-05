Tatar'a Elazığ Fahri Hemşehirliliği Beratı verildi

Bir dizi temas ve görüşmeler yapmak üzere Elazığ'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fırat Üniversitesi'nde "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi" konulu konferans verdi. Tatar, konferans öncesinde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı da ziyaret ederek görüştü.

Konferansın ardından, Cumhurbaşkanı Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından “Fahri Doktora” unvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ise “Fahri Hemşerilik Beratı” verildi.