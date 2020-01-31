Tatar'a İskele'de büyük ilgi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar İskele’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda partililerine ve vatandaşlara seslenen Başbakan Ersin Tatar, 4’lü koalisyon hükümetinden bir enkaz devraldıklarını ifade ederek, ülke ekonomisinin gelişmesi için gereken çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Kırşan, bağımsız seçilen Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde desteğini belirttiğini açıkladı.

Parti Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de Ulusal Birlik Partisinin enerjisinin bitmek tükenmek bilmediğini kaydetti. Saner, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birincilikle çıkacaklarına söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da İskele’nin

gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nda bir Yunan vekilinin Türk Bayrağını yaktığına atıfta bulunarak bu durumu protesto ederek kınadıklarını söyleyen Başbakan Tatar, “bizim bayrağımıza bu şekilde bir hakaret edilmesini, bizim özgürlüğümüz, bizim bağımsızlığımıza bizim güvenliğimize bu kadar şiddetli bir şekilde hakareti kınamak gerekiyor” dedi.

Kıbrıs’ta huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir anlaşmadan yana olduklarını ancak bunun için önce karşılıklı saygının şart olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “bizim gösterdiğimiz saygıya karşı tarafın gösterdiği herhangi bir saygı yoktur” dedi.

Başbakan Tatar, kabul edilebilir, onurlu yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını yineledi.

KKTC’nin geleceği için Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları gerektiğini ifade eden Başbakan Tatar, partinin bu güce, birlik ve beraberliğe sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, 4’lü koalisyon hükümetinden bir enkaz devraldıklarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları mali ve ekonomik işbirliği protokol ile ülke ekonomisinin refahını yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Özel sektörde istihdamın teşvik edilmesinin önemine değinen Tatar, güçlü bir özel sektör yaratılması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye’den aktarılan 170 Milyon Türk Liralık kaynak ile reel sektör ve altyapıya bir rahatlık getireceğini belirten Başbakan Tatar, ülkenin kalkınmasının ve ekonomik anlamda gelişmesinin önemine değindi.

İskele’de konut sektörü ve turizmin geliştiğini vurgulayan Başbakan Tatar, bölgenin daha da gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

“biz asla gelişmeye ve kalkınmaya karşı değiliz” diyen Başbakan Tatar, Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan imar planlarının daha kabul edilebilir, adaletli ve halkın kabul edebileceği bir plan haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle birlikte KKTC Devletinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, ülke makamlarının ulusal çıkarlarını koruyarak siyaset üretmesi gerektiğini dile getirdi ve partisinin bu vizyona sahip olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak olan partisinin bir sonraki seçimlerde tek başına iktidara geleceğine inanç belirtti.