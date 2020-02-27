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Tatar'a KTMMOB'den MANDAMUS Davası

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Tatar'a KTMMOB'den MANDAMUS Davası
Tatar'a KTMMOB'den MANDAMUS Davası

Mağusa/İskele/Yeniboğaziçi İmar Planının yasal süreci tamamlanış olmasına rağmen Başbakan tarafından Resmi Gazetede yayımlanması için gönderilmemesi ve görevini yerine getirmemesinden dolayı KTMMOB Yönetim Kurulu olarak Başbakanlığa karşı 28.02.2020 Cuma günü saat 10.00’da Yüksek Mahkeme Mukayyitliğinde Mandamus Emri için müracaat dosyalayacak.


Mandamus Davası ile ilgili Kamuoyuna KTMMOB Genel Başkanı tarafından
bilgilendirme yapılacak.

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