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Tatar’a Lefkoşa Maratonu’nda kullanacağı numara takdim edildi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Maratonu’nu organize eden Lefkoşa Türk Belediyesi yetkililerini kabul etti.
Tatar’a Lefkoşa Maratonu’nda kullanacağı numara takdim edildi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 22 Ekim’de “Şampiyonlar için söz verdik” sloganıyla 11’incisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’nda kullanacağı numara takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maratondan elde edilecek gelirin, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin adının yaşatılacağı Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’ne bağışlanacak olmasının son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

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