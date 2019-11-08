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Tatar’a Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü verildi

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Başbakan Ersin Tatar’a, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı ödülü takdim edildi.
Tatar’a Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü verildi

İstanbul temasları çerçevesinde 38’inci İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret eden, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’ya demeç veren Tatar, daha sonra 5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği’ne ve Stratejik Vizyon Ödülleri Töreni’ne katıldı. Yemek ve Ödül Töreni’ne, TASAM tarafından düzenlenen "İstanbul Güvenlik Konferansı"nda açılış konuşması yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı.

Tatar’a burada Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından bu yıl 12’ncisi verilen Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında kendisine verilen “Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü” takdim edildi. 

Tatar’a ödülünü TASAM Başkanı Süleyman Şensoy takdim etti. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi günde ve kötü günde gönül bağı olduğuna işaret eden Şensoy, KKTC’nin çok güçlü bir devlet altyapısı olduğunu ve ileride çok önemli yerlere geleceğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar’ın “yeni bir kabineyle çok vizyoner şekilde göreve başladığını” ifade eden Şensoy, daha önce dünyadan çeşitli liderlere verilen bu ödülü kabul ettiği için Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Etkinlikte GAÜ ve KAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da İş İnsanı Ödülü aldı. 

BAŞBAKAN TATAR 

Başbakan Ersin Tatar da, ödülü alırken yaptığı konuşmada kendisini bu ödüle layık gördükleri için teşekkür etti.

KKTC’nin bölgede barışın huzurun ve istikrarın simgesi olduğuna vurgu yapan Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin sahip olduğu haklara işaret etti.

Tatar, bu ödülü Kıbrıs Türk halkı adına aldığını kaydetti.

Başbakan Tatar, 00:55 uçağı ile İstanbul’dan yurda döndü.

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