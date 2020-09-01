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Tatar:Barış tüm insanlığın ortak değeri, arzusudur.

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Tatar:Barış tüm insanlığın ortak değeri, arzusudur. Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır.
Tatar:Barış tüm insanlığın ortak değeri, arzusudur.

Başbakan Ersin Tatar 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başbakan mesajında;

“Barış tüm insanlığın ortak değeri, arzusudur. Dileğimiz savaşsız, sömürüsüz, adil, refah ve saygı içinde bir dünyadır. Ne var ki kimilerinin yanlış tutumları nedeniyle hala bu noktadan çok uzağız. Bunun en somut örneği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs konusunda izlediği siyasettir. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir kez daha Rum komşularımıza var olan gerçekler temelinde bizimle uzlaşmaları çağrısında bulunuyor, tüm insanlığın Dünya Barış Günü’nü kutluyorum.” dedi.

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