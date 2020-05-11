Tatar:Başbakan 4 bine yakın restoran çalışanının testlerinin yapıldığını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı açıklamada restorantların paket servis hizmetlerine yarın başlayabileceğini, otellere ise paket servis hizmet izni verilmediğini açıkladı. Başbakan 4 bine yakın restoran çalışanının testlerinin yapıldığını açıkladı.

Başbakan Tatar'ın açıklaması şöyle:

Sevgili kardeşlerim; Sağlık Bakanlığımız çok kısa bir sürede 4 bine yakın restoran çalışanına gerekli testleri yapmıştır...Restoranlarımızın al-git servisleri yarın sabah hizmete başlayabilecektir. Böylece paket servisine de geçilmiş olacaktır. Belediyelerimizle yapılan görüşmelerde yapılan testlerin bilgileri alınmış ve gerekli izinler verilmiştir. Otellerin ise paket servisi yapmaları söz konusu değildir. Yarın açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır. Covid- -19’la mücadelemiz halkımızın katkısı ile başarı ile sürüyor. İnşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz.