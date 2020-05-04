Tatar:Benim ve Sağlık Bakanı’nın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değil

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından iyi niyetle söylediklerinin kamuoyuna yanlış anlaşılacak şekilde aktarıldığını söyledi.

Tatar paylaşımında;

“Değerli kardeşlerim; maalesef samimiyet ve iyi niyetle söylediklerim kamuoyuna yanlış anlaşılacak şekilde aktarılıyor. Okulların en son açılacağını başından bu yana söyleyen benim. Bugün de bir soru üzerine okulların açılmaması gerektiğini, Sağlık Bakanının bu görüşünü doğru bulduğumu ama son kararın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri ışığında Bakanlar Kurulu’nda alınacağını belirttim.Durum bu noktadayken, benim ve Bakan’ın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değildir. Hükümetimiz Covid-19 salgını ile mücadeleyi başarı ile devam ettirmekte, ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları gidermek için yoğun çaba harcamaktadır.” dedi.