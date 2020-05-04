  • BIST 101.110
  • Altın 383,167
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Tatar:Benim ve Sağlık Bakanı’nın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değil

» »
Tatar:Benim ve Sağlık Bakanı’nın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değil
Tatar:Benim ve Sağlık Bakanı’nın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değil

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından iyi niyetle söylediklerinin kamuoyuna yanlış anlaşılacak şekilde aktarıldığını söyledi.

Tatar paylaşımında;

“Değerli kardeşlerim; maalesef samimiyet ve iyi niyetle söylediklerim kamuoyuna yanlış anlaşılacak şekilde aktarılıyor. Okulların en son açılacağını başından bu yana söyleyen benim. Bugün de bir soru üzerine okulların açılmaması gerektiğini, Sağlık Bakanının bu görüşünü doğru bulduğumu ama son kararın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri ışığında Bakanlar Kurulu’nda alınacağını belirttim.Durum bu noktadayken, benim ve Bakan’ın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değildir. Hükümetimiz Covid-19 salgını ile mücadeleyi başarı ile devam ettirmekte, ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları gidermek için yoğun çaba harcamaktadır.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:03
  • Tatar: Ali Pilli yanlış yaptı!04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:55
  • Tatar:Benim ve Sağlık Bakanı’nın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değil04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:53
  • Tatar sözlerim yanlış aktarıldı, Pilli ile hemfikirim!04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:17
  • 16 gündür pozitif vaka yok! Pilli: “Bugün 507 test yapıldı, pozitif vaka yok”03 Mayıs 2020 Pazar 22:37
  • Son Dakika: Tatar Ali Pilli yanlış yaptı dedi!03 Mayıs 2020 Pazar 21:41
  • Yayın Yüksek Kurulu’ndan açıklama: “TÜRKSAT uydusu Tüm TV’lerin kendi tercihi”03 Mayıs 2020 Pazar 20:29
  • KKTC'de 3 kişinin hızlı testi pozitif çıktı.Pilli:Kesin sonuç PCR test sonrası ortaya çıkacak03 Mayıs 2020 Pazar 19:57
  • Ali Pilli:Okullar bu yıl kapalı olacak03 Mayıs 2020 Pazar 19:35
  • Araç Yangını03 Mayıs 2020 Pazar 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti