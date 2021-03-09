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Tatar:''Bir sonuç alırsak,Kıbrıslı Rumlar da dahil olmak üzere tüm Kıbrıslılar faydalanacak"

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk tarafı olarak kendi devletimizle devam etme konusunda ısrarcıyız ama iş birliğine hazırız, müzakereye hazırız” dedi
Tatar:''Bir sonuç alırsak,Kıbrıslı Rumlar da dahil olmak üzere tüm Kıbrıslılar faydalanacak"

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk tarafı olarak kendi devletimizle devam etme konusunda ısrarcıyız ama iş birliğine hazırız, müzakereye hazırız” dedi

TRT WORLD’e konuk olan Tatar, Lute ile verimli bir görüşme yaptıklarını, Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi toplantıya KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürekten desteklenen görüşleri ortaya koyacaklarını ve egemen eşitlik konusunda kararlı olduklarını dile getirdi

“Şimdiye kadar masada olan her şey federal bir yapıydı. Şimdi Kıbrıs adasında yan yana var olan,çeşitli konularda işbirliği yapan,egemen eşitlik temelinde iki farklı eşit devletten bahsediyoruz.Bir sonuç alırsak,Kıbrıslı Rumlar da dahil olmak üzere tüm Kıbrıslılar faydalanacak"

 

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