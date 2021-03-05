Tatar:Borrel'e, bize gelmesi gereken miktarın bunun en az 3 katı olduğunu ifade ettik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Tatar: "Sayın Borrell’le yapıcı ve verimli olarak nitelendirebileceğim bir görüşme gerçekleştirdik. gerek AB ile olan ikili ilişkilerimiz, gerek Kıbrıs konusu, gerekse Doğu Akdeniz bölgesine dair birçok konuya değinme ve bu hususları değerlendirme fırsatı bulduk. "

Tatar:"Borrell’e öncelikle, hem Kıbrıs hem de Doğu Akdeniz Bölgesi’nde güvenlik, istikrar ve işbirliği ortamının yaratılmasının elzem olduğunu ifade ettim. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için en önemli unsurun, AB’nin mevcut gerçekler ışığında taraflara yaklaşması olduğunu söyledim"

Tatar: "Hellimin Coğrafi Tescili ve Yeşil Hat üzerinden ticaretiyle ilgili son detaylar kalmıştır. Rum tarafı süreci geciktiren bazı konularda sorun çıkartmaktadır. Rum tarafının egemenliğini Kuzey'e yayma çabasına izin vermeyeceğimizi aktardım"

Tatar: "AB’nin tüm ada için gönderdiği aşılardan Halkımıza ayrılanın çok altında bir rakam şu anda kadar iletilmiştir. Bugün gelen aşılarla birlikte bu rakam 10.570 dozdur. Borrel'e, bize gelmesi gereken miktarın bunun en az 3 katı olduğunu ifade ettik.