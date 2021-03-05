  • BIST 1.542
  • Altın 412,372
  • Dolar 7,5270
  • Euro 8,9767
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Tatar:Borrel'e, bize gelmesi gereken miktarın bunun en az 3 katı olduğunu ifade ettik

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmesi sonrası açıklama yaptı.
Tatar:Borrel'e, bize gelmesi gereken miktarın bunun en az 3 katı olduğunu ifade ettik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Tatar: "Sayın Borrell’le yapıcı ve verimli olarak nitelendirebileceğim bir görüşme gerçekleştirdik. gerek AB ile olan ikili ilişkilerimiz, gerek Kıbrıs konusu, gerekse Doğu Akdeniz bölgesine dair birçok konuya değinme ve bu hususları değerlendirme fırsatı bulduk. "

Tatar:"Borrell’e öncelikle, hem Kıbrıs hem de Doğu Akdeniz Bölgesi’nde güvenlik, istikrar ve işbirliği ortamının yaratılmasının elzem olduğunu ifade ettim. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için en önemli unsurun, AB’nin mevcut gerçekler ışığında taraflara yaklaşması olduğunu söyledim"

Tatar: "Hellimin Coğrafi Tescili ve Yeşil Hat üzerinden ticaretiyle ilgili son detaylar kalmıştır. Rum tarafı süreci geciktiren bazı konularda sorun çıkartmaktadır. Rum tarafının egemenliğini Kuzey'e yayma çabasına izin vermeyeceğimizi aktardım"

Tatar: "AB’nin tüm ada için gönderdiği aşılardan Halkımıza ayrılanın çok altında bir rakam şu anda kadar iletilmiştir. Bugün gelen aşılarla birlikte bu rakam 10.570 dozdur. Borrel'e, bize gelmesi gereken miktarın bunun en az 3 katı olduğunu ifade ettik.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pekcan:Amacımız KKTC’de üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi05 Mart 2021 Cuma 17:27
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi05 Mart 2021 Cuma 17:10
  • Tatar Borell İle Bir Araya Geldi05 Mart 2021 Cuma 16:26
  • AB Uyum Yasalarını Görüşmek Üzere Kurulan Meclis Komitesi Hal Yasa Önerisi’ni Ele Aldı05 Mart 2021 Cuma 16:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı kabul etti05 Mart 2021 Cuma 16:16
  • KTTB'den hızlı antijen testi açıklaması05 Mart 2021 Cuma 16:00
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren Yeni Cezaevinde İncelemelerde Bulundu05 Mart 2021 Cuma 15:47
  • Pilli, PCR testlerinin artırılmasına şüpheyle bakıyor05 Mart 2021 Cuma 15:15
  • Saner: “Kıb-Tek'te yolsuzluğu Başbakanlık Denetleme Kurulu araştıracak”05 Mart 2021 Cuma 15:03
  • "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” zanlısı mahkemede05 Mart 2021 Cuma 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti