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Tatar:Bu acı hepimizin acısıdır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüşü öncesinde BRT’ye açıklamalarda bulundu.
Tatar:Bu acı hepimizin acısıdır

Tatar, Depremin ardından Başbakan Üstel ile birlikte Türkiye’ye taziyelerini iletmek istediklerini ve bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın daveti ile İstanbul’a giderek deprem felaketi nedeni ile taziyelerini illettiklerini söyledi.
6 Şubat’da yaşanan deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanlığında kriz komitesi kurulduğunu anlatan Tatar, bu acı hepimizin acısıdır” dedi.
Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’nıon da Kıbrıs Türk halkına kayıplarından dolayı taziyelere bulunduğunu söyledi.
Tatar, geleceğe umut olabilmek, yaraların en erken zamanda sarılması için çalışmaların yapılacağını vurguladı.
KKTC “ KKTC’de bağış kampanyaları, konteyner konutlar , iskenderun bölgesine şampiyon melekler adını taşıyacak olan bir Kıbrıs köyünün kurulması için çalışmların sürdüğünü belirterek şu ana kadar KKTC’ye 3 bin 500’e yakın depremzedenin geldiğini ve çocukların da okullara kayıt edildiğini söyledi.
Yaşanan acının büyük bir acı olduğunu vurgulayan Tatar, “ Türkiye herzaman bizim yanımzda olmuştur şimdi bu dönemde biz de imkanlarımız ölçüsünde bu yarların sarılması için payımıza düşen ne ise yapmak durumundayız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın Türkiye’nin çok acılar çektiğini birçok doğal afetler yaşadığını belirttiğini kaydeden Tatar, Türkiye bütün bunların üzerinden gelebilmiştir yine aynı azim ve kararlılıkla bu büyük deprem felaketinin ardından yaralarını saracaktır” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın yaşanan sıkıntılarak rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirme çabalarına devam edileceğini belirttiğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Tatar, “ Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletler Teşkilatı Liderlerinin deprem dolayısı ile Ankara’da “ 16 Mart’da yapılacak toplantıya beni de de davet etmiştir” dedi.
Bir saat süren görüşmede çeşitli farklı konuların değerlendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel’in hükümetin çalışmlarından bahsettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, “ deprem dolayısı ile şampiyon meleklerimiz insanlarımız da dahil tüm hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum hem aillerine yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkan Tatar, ileriki günlerde deprem bölgelerini ziyaret edeceğini de kaydetti.

 

Kaynak : BRTK

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