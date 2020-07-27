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Tatar:“Bugün hala daha İngiltere’ye 7 gün karantina uygulanmaktadır. Bu da ele alınmalıdır, çünkü Rum tarafı yakın zamanda İngiltere’ye karantinayı kaldırıyor”

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İngiltere’den gelenlere uygulanan karantina  süresi hakkında da Tatar, “Bugün hala daha İngiltere’ye 7 gün karantina uygulanmaktadır. Bu da ele alınmalıdır, çünkü Rum tarafı yakın zamanda İngiltere’ye karantinayı kaldırıyor” dedi.
Tatar:“Bugün hala daha İngiltere’ye 7 gün karantina uygulanmaktadır. Bu da ele alınmalıdır, çünkü Rum tarafı yakın zamanda İngiltere’ye karantinayı kaldırıyor”

Girne bölgesine bağlı Kayalar Balıkçı Barınağının tamamlanan kapsamlı tadilat sonrası açılışı yapıldı. 

Barınağın açılış törenine Başbakan Ersin Tatat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da  katıldı.

Girne bölgesine bağlı olan ve 43 yıldır tamirat yapılmayan Kayalar Balıkçı Barınağı tamir ve tadilatına 14 Eylül 2019’da başlanmıştı. Tadil ve tamir çalışmaları çerçevesinde, açık denize bakmakta olan giriş ağzı yeniden konumlandırılarak, toplamda 190 metre uzunluğunda tali ve ana mendirek, balıkçıların teknelerini karaya alabilmeleri ve küçük tamirlerini yapabilecekleri çekek yeri ve çevre düzenlemesi yapıldı, barınak basen alanı derinleştirildi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayalar Balıkçı Barınağının tadilatı önerisinin hükümete geldikleri ilk günlerde sunulduğunu, tadilatın yapılması kararının ne denli doğru olduğunu bugün gördüklerini ifade etti.

Ülkede sıkıntıların baş göstermesinin muhtemel olduğunu ancak her geçen gün taş taş üstüne konmakta olduğunu belirten Tatar, hükümetin pandemi sürecini iyi yönetiğini ancak ekonomik açıdan normalleşeme sürecine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’den gelenlere uygulanan karantina  süresi hakkında da Tatar, “Bugün hala daha İngiltere’ye 7 gün karantina uygulanmaktadır. Bu da ele alınmalıdır, çünkü Rum tarafı yakın zamanda İngiltere’ye karantinayı kaldırıyor” dedi.

Tatar, emeği geçen her kesime teşekkür etti.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise Kayalar Barınağının tadilat öncesi kabullenilmiş doğal bir koy, bir barınak olduğunu, tadil edilmiş halinin ise üzerine gidildiğinde düzeltilebileceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Başçeri, “Bazı sorunlar, bazı güçlükler olabilir, onların üstüne gidip onları çözüme kavuşturmak gerekir. Kadersizlik görülebilecek durum ortadan el birliği ile kalkıyor” dedi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında Kayalar Balıkçılık ve Su Ürünleri Derneği Başkanı İsmet Çakır’a, bir eksikliği yıllarca bıkmadan usanmadan gündeme getirdiği için teşekkür etti.

Barınak çalışmasının devletin halkın yanında olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Oğuz, tadilatın imece usulü yapıldığını, bunun istendiğinde bazı çalışmanın yapılabileceğini gösterdiğini ifade etti.
 
Kuzey Kıbrıs’ın “denizlerden ekonomik anlamda faydalanmada fakir olduğunu”, bunun üzerinde çalıştıklarını söyleyen Oğuz, barınağın ülke ve bölge için bir kazanım olduğunu da belirtti.


AKTUĞ

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da barınağın tadilatında emeği geçen tüm kesimlere teşekkür etti ve halk plajındaki eksikliklerin giderilmesi için belediyenin üzerine düşeni yapacağını kaydetti. 

ÇAKIR

Kayalar Balıkçılık ve Su Ürünleri Derneği Başkanı İsmet Çakır açılış töreninde yaptığı konuşmada barınak için katkı koyan Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

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