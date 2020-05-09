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Tatar:Covid-19 mücadelemizin başarı ile devam ettirilmesinde, sevgi dolu, bilinçli annelerimizin büyük rolü olduğunun farkındayız

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Tatar:Covid-19 mücadelemizin başarı ile devam ettirilmesinde, sevgi dolu, bilinçli annelerimizin büyük rolü olduğunun farkındayız
Tatar:Covid-19 mücadelemizin başarı ile devam ettirilmesinde, sevgi dolu, bilinçli annelerimizin büyük rolü olduğunun farkındayız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19 mücadelesinin başarı ile devam ettirilmesinde sevgi dolu, bilinçli annelerin büyük rolü olduğunu ” belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, “Anneler Günü” dolayısı ile yayınladığı kutlama mesajında, “ yeniden güzel günlere ulaşabilmek, daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek, ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesi doruklara tırmanan bir ülke için en önemli güç kaynağımız yine annelerimizdir” dedi.

Başbakan Tatar mesajında şunları belirtti:

“ Tüm dünyayı etkileyen, acılara ve sıkıntılara yol açan Covid-19 salgını nedeniyle bu yılki ‘Anneler Gününü’ evlerimizde kalarak kutluyoruz.
İnsanlığın hoşgörü, fedakarlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, özveri, sevgi ve sabrın kaynağı olan annelerimizi candan duygularla selamlıyorum.

Annelik, sadece, bir çocuğu doğurmak değildir.

Annelik, karşılık beklemeden insanları, vatanı, ulusu, doğayı, sevmek, korumak, kollamak, kucaklamaktır.
Annelik, bizi biz yapan değerlerle birlikte, hakka, hukuka, özgürlüğe, güvenliğimize, sağlığımıza sahip çıkmaktır.
Sağlam bireylerin, güçlü ulusların, sağlıklı ilişkilere sahip halk topluluklarının arkasında güçlü bir annelik vardır.
Covid-19 mücadelemizin başarı ile devam ettirilmesinde, sevgi dolu, bilinçli annelerimizin büyük rolü olduğunun farkındayız ve onlara en derin şükranlarımızı ifade ediyorum.
Yeniden güzel günlere ulaşabilmek, daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek, ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesi doruklara tırmanan bir ülke için en önemli güç kaynağımız annelerimizdir.
Annelerin sevgi ile kucaklayıp, doğruya yönlendireceği bireylerin ülke olarak istenilen seviyelere gelmemizde, sıkıntılarımızı geride bırakmamızda hayli etkin olacakları kuşkusuzdur.
Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve dünyanın bütün annelerine selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

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