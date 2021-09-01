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Tatar'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

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Tatar'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı
Tatar'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; “Temennim savaşların sona ermesi, dünyada barışın egemen olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşların sona ermesi temennisinde bulunurken, Rum Yönetimi’ne de bir kez daha uzlaşı çağrısında bulundu. 

Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde pek çok ülkede savaşların, terör olaylarının ve gerginliklerin hala daha devam etmekte olduğunu üzülerek görüyoruz.

Savaşlar büyük acılara, yıkımlara, göçlere ve büyük felaketlere neden olurken, temennim ve dileğim savaşların sona ermesi, barış ve refahın tüm dünyada egemen olması, dünya halklarının huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. 

Bunun sağlanabilmesi için de tüm ülkelere büyük görevler düşmektedir. Ama ne var ki bu görevin farkında olmayan veya görmezden gelen bazı ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda gerginliği tırmandırırken, savaş çığırtkanlığı yapmaktadır.

Bunun en somut örneklerinden biri de Rum Yönetimi’dir. Kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını da azınlık olarak gören Rum Yönetimi, bütün uzlaşı çağrılarımıza rağmen, Kıbrıs konusunda uzlaşmaz tutumunu sürdürürken, silahlanma faaliyetlerine ve bazı ülkelerle ortak askeri tatbikatlara devam etmekte olup gerginliği tırmandırmaktadır. Rum Yönetimi’nin bu tutumu barışa yönelik en büyük tehdittir.

Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ta ve bölgede gerginliği tırmandırmaya yönelik bütün faaliyetlerini, provokasyonlarını izlerken, bizim bütün uğraşımız Kıbrıs’ın gerçeklerine dayalı olarak adil ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmaktır. Bu uğraşımıza da devam edeceğiz.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Rum Yönetimi’ne bir kez daha uzlaşı çağrısında bulunurken, tüm insanlığın Dünya Barış Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Unutulmasın ki, barış tüm insanlığın ortak değeri ve isteğidir.”

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