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Tatar'dan 15 Temmuz 1974 darbesiyle ilgili açıklama

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Tatar: “15 Temmuz 1974 öncesi ve o gün, Kıbrıs’ta ne olduğunu doğru analiz etmeden, bilmeden bugünleri anlamak mümkün değildir."
Tatar'dan 15 Temmuz 1974 darbesiyle ilgili açıklama

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz darbesi, Rum-Yunan ikilisinin, 1960’ta kurulan ortaklık devletini 1963’te silahlı saldırıyla yıkan, Kıbrıs’ı Yunan yapma hayalinin bir ürünüdür.

Kıbrıs Türk Halkı olarak, 15 Temmuz 1974 faşist Yunan darbesinin başarılı olduğunu ve eli kanlı EOKACI Nikos Samson’u Kıbrıs Helen Devleti’ni ilan ederek başına geçirmesini asla unutmamalıyız.

Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı’nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğünü kullanarak Kıbrıs’a müdahale etmeseydi bugün adada nasıl bir durum olacağını asla gözümüzün önünden kaçırmamalıyız.

Bunları unutmamız demek, gaflete düşüp, Rum-Yunan ikilisine Kıbrıs’ı teslim etmek demektir.

15 Temmuz 1974’teki darbenin, 45’nci yıldönümünü anımsarken o günkü Rum-Yunan zihniyeti ile bugünkü arasında en küçük bir fark olmadığını da bilmek durumundayız.

O gün Kıbrıs Türkü’nün tüm uzlaşma önerilerini sırf Enosis uğruna reddeden Rum-Yunan ikilisi, bugün de aynı hayal uğruna tüm işbirliği ve anlaşma önerilerimizi elinin tersi ile bir kenara itip, yanlış yolda yürümeyi tercih ediyor.

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