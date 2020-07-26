Tatar'dan Akıncılar eylemine katılarak fiilen destek!

Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle, Akıncılar’da eylem düzenleniyor. Başbakan Tatar da, Akıncılar’a giderek bu talebe destek verdi.
Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla, Akıncılar’da eylem yapılıyor. Başbakan Ersin Tatar da, Akıncılar’a giderek bu talebe destek verdi.
Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya kapısının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenliyor.
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