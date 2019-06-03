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Tatar'dan bayram mesajı

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 Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak,  “Dileğimiz, Ramazan Bayramı’nın kırgınlıkların geride kalmasına, sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine, dostlukların pekişmesine katkı sağlamasıdır” dedi.
Tatar'dan bayram mesajı

Şeker Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, “Bilmeliyiz ki, birlik beraberliğimizi güçlendirdikçe, birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu artırdıkça başarılı olma olasılığımız artacak, asıl hedefimiz olan devletimizi güçlendirme, refah seviyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltme çabalarımız ivme kazanacak” ifadelerine yer verdi.

“HÜKÜMET OLARAK KIBRIS TÜRK HALKININ GELDİĞİ GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİ YETERLİ GÖRMÜYORUZ”

Tatar, mesajında şunları da kaydetti:

“Hükümet olarak Kıbrıs Türk halkının geldiği gelişmişlik seviyesini yeterli görmüyoruz. O nedenle yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatma kararlılığındayız. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı çalışkandır ve kendisine olanak yaratıldığı zaman daha da başarılı olacak, ülkesinin ileri gelişmişlik seviyesine ulaşması için üzerine düşenleri yerine getirecektir.”

“KIBRIS SORUNUNU ARTIK GERİDE BIRAKMALIYIZ”

Mesajında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, “Rum tutumu yüzünden hala bizlere ayak bağı olan Kıbrıs sorununu artık geride bırakmalıyız. Kıbrıs’ta iki halk, iki devlet vardır. Federal çözüm olamayacağı ortaya çıktığına göre var olan gerçeğe uygun bir çözüm gündeme gelmelidir”  dedi.

“BAYRAMLARIN AMACI, BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ VE KAYNAŞMAYI ARTIRMAK”

Tatar, mesajında şunlara da yer verdi:

 “Bayramların bizlerin yaşamında önemli yeri ve değeri vardır. İslam dünyasının iki önemli dini bayramının da amacı aynı inancı paylaşanlar arasında birlik, beraberlik kaynaşmayı artırmaktır. Dolayısıyla, dini bayramlarımızı anlamlarına uygun olarak kutlamamız, bunun için üzerimize düşenleri yapmamız gerekir.

Bir aylık oruç sürecinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı’nın kırgınlıkların geride kalmasına, sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine, dostlukların pekişmesine katkı sağlaması en başta gelen dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı candan kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.”

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