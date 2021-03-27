Tatar'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Berat Kandili Mesajı:
Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandilini kutlar, halkımız, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Berat Kandili Mesajı:
Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandilini kutlar, halkımız, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
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