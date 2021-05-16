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Tatar'dan Beşiktaş'a kutlama

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı kutladı.
Tatar'dan Beşiktaş'a kutlama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı kutladı.

Tatar, Beşiktaş futbol takımı yöneticileri, futbolcuları,ve tüm Beşiktaş camiasını tebrik ederek, önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçlarda da başarıları diledi.

"ŞAHSIM VE KIBRIS TÜRK HALKI ADINA SİZLERİ TEBRİK EDERİM"

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ahmet Nuri Çebi,

Beşiktaş Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımı yöneticileri, futbolcuları, ve tüm Beşiktaş camiasını şahsınızda tebrik eder, önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağınız maçlarda da başarıları dilerim.

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir çok alanda olduğu gibi  spor alanında da rekabet ve mücadeleyi etkilemesine rağmen Türkiye Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan bütün takımları da ayrıca tebrik ederim.

Covid-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izledik. Son hafta şampiyonluğu almanız KKTC’de de büyük sevinç yaratmıştır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sizleri tekrar tebrik eder, gelecek yıl pandeminin sona erdiği ve seyircili izlenecek bir Süper Lig yaşanması temennisi ile hepinize saygılarımı sunarım. “

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