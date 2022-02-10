Tatar’dan, Binali Yıldırım’a teşekkür (VİDEO)

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Aksakallılar Konseyi Toplantısı’nda, KKTC’nin mücadelesine yönelik ifadeleri Başkan Binali Yıldırıma teşekkür etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Tatar,’Türk Devletleri Teşkilatı 12. Aksakallılar Konseyi Toplantısında Başkan olarak Sayın Binali Yıldırımın KKTC’nin mücadelesine yönelik ifadeleri için kendisine teşekkür ederim‘ dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Aksakallılar Konseyi Toplantısında Başkan olarak Sayın Binali Yıldırımın KKTC’nin mücadelesine yönelik ifadeleri için kendisine teşekkür ederim. pic.twitter.com/6Wkips9EWT— Ersin Tatar (@ersinrtatar) February 9, 2022
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