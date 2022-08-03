Tatar'dan “bir millet, üç devlet” vurgusu

Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği heyeti Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ile karşılıklı ilişkilerin ilerleyen süreçte daha da gelişmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Azerbaycan halkının, can kardeşleri olarak Karabağ zaferini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmesi ve öz kardeşleriyle her türlü alanda iş birliğinin artmasının Kıbrıs Türk halkını memnun ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkının yaşadıklarına benzer haksızlıkların Rumlar üzerinden Kıbrıs Türk halkına yapıldığını anlatarak, Kıbrıs Türk halkının, bu topraklardan göç etmesi için yapılanlara karşı her zaman direndiğini ve bir devlet kurduğunu söyledi.

Bundan sonra da KKTC’nin dünyada kabul görmesi ve daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Azerbaycan halkının aynı milletin evlatları olduğunu söyledi ve “bir millet, üç devlet” vurgusu yaptı.

KKTC’nin bir devlette olması gereken tüm fonksiyonlara sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ve siyasi olarak KKTC devletini tanımasının önemine dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ulusal çıkarları bakımından KKTC’nin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın desteğinin ve karşılıklı ilişkilerin ilerleyen süreçte daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

-Babayeva

Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva da, bir millet üç devlet olarak gördükleri Kıbrıs Türk halkı ile Azerbaycan halkının soydaşlar olarak karşılıklı kültürel bağların gelişmesi için atılan adımların önemini dile getirdi. KKTC’de bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Babayeva, teşekkür etti.

Hediye teatisinin de yapıldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva’ya “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” isimli kitabı takdim etti.