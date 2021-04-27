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Tatar'dan Cenevre’de basın açıklaması

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunun esasının egemenlik olduğunu vurguladı.
Tatar'dan Cenevre’de basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunun esasının egemenlik olduğunu vurguladı.

Tatar, Cenevre’ye varışının ardından basına yaptığı açıklamada, Cenevre’ye Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korumak için gittiğini dile getirerek, bu süreçte Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Gerçekleştirecekleri toplantılarda BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’e Türk tarafının vizyonunu anlatacağını belirten Tatar, “Kendisine yan yana yaşayan iki egemen devlet formülünü neden desteklediğimizi anlatacağız” dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tanımadığını, dolayısıyla Kıbrıs’taki nimetleri paylaşmaktan kaçındığını vurgulayan Tatar, Cenevre’de de bu konunun üzerinde duracaklarını kaydetti.

Türk tarafının ortaya koyduğu iki devletli çözüm formülünün dünyanın çeşitli merkezlerinde artık konuşulmaya başlandığını dile getiren Tatar, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un da Türk tezlerine destek veren açıklamaları bulunduğunu hatırlattı.

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