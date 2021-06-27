Tatar'dan Cenevre'de ret dediği "Özel Temsilci" talebine Brüksel'de bu kez evet

Tatar'dan Cenevre'de ret dediği "Özel Temsilci" talebine Brüksel'de bu kez evet

Özel Temsilci

30 Nisan: "Ama bizim pozisyonumuz açık ve nettir, geri adım atmamız söz konusu değildir." diyen Tatar, özel temsilci atanarak müzakerelere giden yolun açılmasının istendiğini, kendilerinin zaten ortak zemin olmadığı için buna itiraz ettiğini söyledi.

27 Haziran: Tatar, BM Genel Sekreteri'nin ortak zemin arayışı çalışmaları kapsamında "özel temsilci" atanmasıyla sürecin hızlanabileceği ve daha ciddi bir şekilde ele alınabileceği önerisinde bulunduğunu belirtti

Güven Yaratıcı Önlemler

Tatar ayrıca Cenevre'de kabul etmediği Güven Yaratıcı Önlemlerin görüşülmesi konusunu bu kez kendisi görüşebileceğini BM Genel Sekreterine söylediğini de açıkladı.