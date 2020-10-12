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Tatar'dan Derinya tepkisi:Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık

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Tatar'dan Derinya tepkisi:Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık
Tatar'dan Derinya tepkisi:Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar,  bir grup Rum fanatiğin Derinya’da dün gece yaptığı eylemleri kınayarak Maraş’ı insanlığın yararına açtıklarının, kimsenin bu gerçeği göz ardı edemeyeceğini” vurguladı.

Ersin Tatar, “ Rum Yönetimi ile sağduyulu kesimlerin bu gibi çağ dışı eylemlerin gerçekleşmesini engellemesi gerektiğini” belirtti ve şunları kaydetti:

“ Biz Kıbrıs’ta barışın hüküm sürmesini, gerçeklere dayalı bir antlaşma yapılmasını ve bunun Türk-Yunan dostluğuna yol açmasını dileriz.

Ancak bunun için sadece bizim arzumuz ve gayretimiz yetmez.

Karşı taraftan da böyle bir istek ortaya konulması şarttır. 

Bir grup Rum’un Derinya’da, kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk İdaresi’nde açılmasını protesto eylemi düzenlemesi barışa değil, gerginliğe, bir anlaşmadan daha fazla uzaklaşmaya hizmet eder.

Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık. Kentin 1974 öncesi sahibi Taşınmaz Mal Komisyonumuza başvuracak ve eğer haklı ise kendisine malı ya geri iade edilecek ya da kendisine takas ve tazminat önerilecek.

Avrupa İnsan Haklarının bizden istediği budur.

Hal böyleyken Maraş’ın Rum fanatiklerin Derinya sınırında eylem yapmaları kabul edilmezdir, kendilerini ve onları anladığını söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınıyorum.

Maraş’ı yol haritamıza uygun bir şekilde aşama , aşama açmaya devam edeceğiz.

Maraş, hayalet şehit olmaktan mutlaka çıkarılacaktır.

Taşınmaz Mal Komisyonumuza Maraş’la ilgili 300’e yakın başvuru yapılmıştır.

Bunlar günü geldiğinde işleme tabi tutulacaktır.

Doğru olan bu yoldur. Yakmak, yıkmakla kimse bir yere varamaz

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