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Tatar’dan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’na ziyaret

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumunu ziyaret ederek, Kurum Başkanı M. Mesut Ener ile görüştü.
Tatar’dan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumunu ziyaret ederek, Kurum Başkanı M. Mesut Ener ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, kurulumları tamamlanan bilişim sistemleri ile ilgili incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurulan altyapı sayesinde sürdürülecek çalışmaların hız kazanacağına değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, diijital çağda, kurumun gündelik hayata dokunarak, önemli kolaylıklar sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemli olan bu kurumun kurulmasında destek ve tecrübelerini esirgemeyen Anavatan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür etti.

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı M. Mesut Ener ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi sundu.

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