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Tatar'dan dikkat çeken açıklama: Ben turist Ömer miyim?

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Parti Meclisi toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'nın kendisine ilk olarak 'turist vizesi' vermeyi teklif ettiğini söyledi; "Ben turist Ömer miyim?" diyerek tepki gösterdi.
Tatar'dan dikkat çeken açıklama: Ben turist Ömer miyim?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısında dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak için ‘didindiğini’ belirterek, Avustralya’ya giden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

Avustralya’nın kendisine vize vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turist vizesi verilmesinin teklif edildiği aktardı ve “Ne demek turist vizesi? Ben turist Ömer miyim? Ben KKTC Cumhurbaşkanıyım!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın gündeme gelmeden önce Avustralya’nın eski dışişleri bakanının önerildiğini de dile getirerek, şunları söyledi:

“Sayın Genel Sekreter beni aradı. Kişisel temsilci tayin edecekmiş, bana eski Avustralya Dışişleri Bakanını önerdi. Ben de asla kabul etmeyeceğimi söyledim. Çünkü dedim, KKTC Cumhurbaşkanı olarak vize bile alamıyorum. Avustralya’nın taraf olduğunu söyledim ve kabul etmedim. Vizeyi versinler sonra düşünürüm dedim. Ondan sonra Holguin gündeme geldi. BM Genel Sekreteri, Avustralya’nın bana vize vermemesini not aldı, ayrıca Türkiye’ye de söyledim. Herkes birleşti, vizeyi verdiler gittim.”

Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 Mayıs ayında Avustralya’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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