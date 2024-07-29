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Tatar'dan Doğancı-Gaziveren maçında protesto açıklamasık

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Cumhurbaşkanı Tatar, dün oynan Doğancı-Gaziveren maçında protesto edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Tatar'dan Doğancı-Gaziveren maçında protesto açıklamasık

Lefke Karadağ 16 Ağustos Stadı’nda dün oynanan Doğancı - Gaziveren finalinin 27. dakikasında meydana gelen arızadan kaynaklı elektrikler kesildi. Projektörlerin çalışması için jeneratör devreye sokulduktan sonra maç tekrar başladı. Maçı tribünde izleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sloganlarla protesto edildiği iddia edildi.

"PROTESTO İLE KARŞILAŞMADIM"

Söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Cumhurbaşkanı Tatar, 2-3 dakika elektriklerin kesilmesi dolayısıyla hiç bir protesto ile karşılaşmadığının altını çizdi. İddiaların tamamıyla gerçek dışı bir haber olduğunu belirten Tatar, "Siyasi polemik yaratmak için uydurma bir haberdir” ifadelerini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIN SEVGİSİNİ GÖRDÜM"

Ersin Tatar, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün sanırım 5000 kişinin katıldığı Gaziveren - Doğancı derby maçına gittim. Siyasi görüşü ne olursa olsun, sağcısı solcusu dahil tüm vatandaşların samimi sevgisini gördüm, hissettim. 2-3 dakika elektriklerin kesilmesi dolayısıyla hiç bir protesto ile karşılaşmadım. Bu tamamıyla gerçek dışı bir haberdir. Siyasi polemik yaratmak için uydurma bir haberdir"

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