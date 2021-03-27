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Tatar'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

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Tatar'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı
Tatar'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı:

Kültürel gelişimin öncüsü, toplumlara düşünce erkini sağlayan, insanlık tarihinin en eski sanat disiplinlerinden biri olan tiyatro, yüzyıllardır toplumların kültürel ve düşünsel gelişimi açısından yaşamımızın en müstesna yerinde yer almaktadır.

Toplumların sosyal ve kültürel gelişiminde gerek bir sanat disiplini gerekse gayriresmi bir eğitim aracı olarak önemli rolü olan tiyatro, Kıbrıs Türk sanat dünyasında yadsınamaz bir öneme sahiptir; toplumsal dayanışmayı, sorumluluk almayı, sorunlar üzerine düşünmeyi öğretir.

Bağımsız, egemen bir halk olarak özgürlük şiarını rehber edinmiş Kıbrıs Türk Halkı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, özelde tiyatronun daha genel ölçekte ise sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilinciyle gelecekte de sanata büyük değer vereceğinin derin inancı içerisindeyim. 27 Şubat 1999 tarihindeki yangında yanan Devlet Tiyatroları binamızın yeniden yapılması projesinin de hızla devam ettiğini gözlemlemekteyim. Binamız kısa zamanda Kıbrıs Türk Sanatı’na hizmet etmeye başlayacaktır. Bu bağlamda, toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli nişanelerinden biri olan sanata, dolayısı ile tiyatroya, KKTC Cumhurbaşkanı olarak gereken tüm desteği vereceğimi belirtmek istiyorum.

 

Bu vesileyle ülkemizin gelmiş geçmiş değerli tiyatro sanatçılarının yanı sıra, tiyatroların teknik ve idari görevlerinde yer alan tüm tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak teşekkürlerimi iletiyorum.

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