Tatar’dan ‘Eastmed’ Açıklaması: Gerçekçi Bir Proje Değildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Yunanistan öncülüğündeki EastMed Projesi’ne verdiği desteği çekmesini değerlendirdi.

Tatar, EastMed’in başından beri ekonomik açıdan doğru planlanmamış bir proje olduğunu belirtti.

Ersin Tatar, “Bir kere bu projenin fizibil olmadığı başından belliydi. Bu siyasi bir hareketti. Türkiye’ye karşı Kıbrıs’ta biz bir anlaşmaya mahkum değiliz. Biz bu gazı bu petrolü bu zenginliği Avrupa’ya taşıyabiliriz şeklinde algı yaratmaya çalıştılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya gidebilecek doğal gaz hattı için en doğru güzergâhı da işaret etti:

“Esas olan böyle bir zenginlik günün birinde piyasaya sürülecekse bunu Kıbrıs’tan direkt Türkiye’ye , Türkiye buradan 40 mil uzaklıkta ve Türkiye’nin şu anda mevcut boruları ile Avrupa Birliği’ne aktarmak en doğrusudur, en pratiğidir, en fizibil olanıdır. Bu böyle olacaktır, başka yolu yoktur. Bu gerçek ortaya çıkmıştır.”

Tatar, Doğu Akdeniz’de doğru dengelerin oluşabilmesi için tezlerinin kabul görmesi gerektiğine vurgu yaptı.