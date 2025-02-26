  • BIST 9431.25
  • Altın 3417.552
  • Dolar 36.4527
  • Euro 38.3182
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Tatar'dan Erdoğan'a "Happy Birthday"

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
Tatar'dan Erdoğan'a "Happy Birthday"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı, doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle, sevdiklerinizle, sağlık, başarı ve huzur içinde geçireceğiniz daha nice yeni yaşlar diliyorum.

Bu vesileyle, KKTC’ye, Kıbrıs Türk Halkı’na, Milli Davamıza ve iki Devletli çözüm vizyonumuza vermekte olduğunuz güçlü destekten dolayı da teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Biz biliyoruz ki, Anavatan Türkiye yanımızdaysa, Türk halkının desteği bizimleyse sırtımız asla yere gelmez. Bu duygularla, Zat-ı Devletlerinin 71. yaşını bir kez daha tebrik ediyor, Yüce Türk Milletine esenlik ve refah dileklerimi iletiyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladı25 Şubat 2025 Salı 16:52
  • Başbakan Üstel: Gençleri tehlikeden korumak için tüm önlemleri aldık25 Şubat 2025 Salı 16:48
  • Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa Dışı Yapılanmalara Göz Yumulmayacak"25 Şubat 2025 Salı 16:04
  • Tatar: Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine sahip çıktı25 Şubat 2025 Salı 15:37
  • Eğitimden sonra bilim alanında dikkat çeken yükseliş...25 Şubat 2025 Salı 15:24
  • KTAMS’tan Kalkınma Bankası’nda eylem uyarısı25 Şubat 2025 Salı 15:15
  • Alkollü Sürücü Gazimağusa-İskele Yolunda Kaza Yaptı: 4 Araca Çarptı25 Şubat 2025 Salı 15:02
  • Lefkoşa ve Boğaziçi'nde Elektrik Kaynaklı Yangınlar: Araçlar ve Tavuk Kümesi Zarar Gördü25 Şubat 2025 Salı 14:52
  • KKTC’de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Yüzlerce Sürücüye Ceza, Onlarca Kişi Tutuklandı25 Şubat 2025 Salı 14:41
  • KKTC’de İkamet İzni Olmayan 6 Kişi Tutuklandı25 Şubat 2025 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti