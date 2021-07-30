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Tatar’dan Erdoğan’a Mesaj

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Tatar’dan Erdoğan’a Mesaj
Tatar’dan Erdoğan’a Mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı gönderdi.

Tatar, “Kıvançta ve tasada her zaman birlikteyiz” dediği mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’mizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar ve bu yangınlarda  yaşanan can ve mal kayıpları şahsımı ve Kıbrıs Türk halkını derinden üzmüş, yüreklerimizi yakmıştır.  

Zat-ı alilerinizin ve hükümetinizin azimli ve kararlı çalışmaları ile Türkiye’nin bu olayı da atlatacağından emin olurken, kıvançta ve tasada her zaman birlikte olduğumuz Anavatan Türkiye’ye en içten duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

Dualarımız ve Allah’tan temennimiz Anavatan Türkiye’mizde bir kez daha böyle olayların ve acıların yaşanmamasıdır.

Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına, yangınlarda hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza  Allah’tan rahmet,  yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

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