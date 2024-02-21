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Tatar'dan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nin ülkeye kazandırılmasında önemli katkıları olan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ziyareti yaptı..
Tatar'dan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

KKTC’deki müze projesinin ilk tohumlarının, Etimesgut’u ziyaretinde, orada bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı görmesi ve benzeri bir oluşuma KKTC'de ihtiyaç olduğunu ifade etmesiyle atıldığı anlatan Tatar, müzenin KKTC’ye kazandırılmasında önemli katkıları olan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara Etimesgut Belediyesi katkılarıyla yapılan Lefkoşa'da yapılan “Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi"nde, Kıbrıs Türk milli mücadelesi anlatılıyor.

51 heykelin bulunduğu müzede ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde yürütülen Kıbrıs Türk kültürü ve tarihini yansıtan kapı ve sandıkların yer aldığı bir bölüm de yer alıyor.

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