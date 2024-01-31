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Tatar’dan ‘geçmiş olsun’ mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ülkede devam etmekte olan aşırı yağışların yol açtığı olumsuzları yakından takip ettiğini ifade etti.
Tatar’dan ‘geçmiş olsun’ mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ülkede devam etmekte olan aşırı yağışların yol açtığı olumsuzları yakından takip ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizde devam etmekte olan aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklarla ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında oluşturulan kriz masalarının çalışmalarına ilişkin bilgi alarak yürütülen çalışmaları yakından takip etmekteyim” dedi.

“Çalışmaları büyük bir özveri içerisinde yürüten kriz masasına, Sivil Savunma, İtfaiye, Polis, Belediye görevlilerine ve gönüllü katkı koyan herkese çok teşekkür ederim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Yağışların bugün de devam etmesi beklenmektedir. Halkımıza yapılan uyarılar doğrultusunda tedbirli olmaya davet eder, sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”

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