  • BIST 5.101,19
  • Altın 1241.311
  • Dolar 19.2875
  • Euro 21.0753
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Tatar'dan gençlere çevreye duyarlılık mesaji: "Yenilenebilir enerjiye geçmek önemli bir adımdır”

» »
Tatar'dan gençlere çevreye duyarlılık mesaji: "Yenilenebilir enerjiye geçmek önemli bir adımdır”
Tatar'dan gençlere çevreye duyarlılık mesaji: "Yenilenebilir enerjiye geçmek önemli bir adımdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necat British College Lefkoşa’yı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, okul ziyaretleri yaparak gençlerle sohbet buluşmalarına bu sabah, Necat British College Lefkoşa ile devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ı öğrenciler yanında Okul Direktörleri Nilay Necat ile Selen Necat ve Ortaokul-Lise Koordinatörü İdil Akçal Ortaokul-Lise Müdürü Sevin Aksay, Ortaokul-Lise Müdür Muavini Kaan Hürelli, Anaokul- İlkokul Koordinatörü Sevgi Konaç ve İlkokul Müdürü Hatice Ertepınar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere İngilizce olarak yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da uluslararası bir okul olan NBC'nin çok iyi bir eğitim vermekte olduğunu görmekten gurur duyduğunu belirterek, okulun kurucusu Nejat ailesi ve eğitime emek verenleri tebrik etti. 

-“Dostluk, saygı ve özgüven…”

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlere kişisel gelişimlerine yönelik olarak yeteneklerini değerlendirerek çalışmaları ve sosyal aktivitelere önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.

 

Dostluk, saygı, özgüven vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, okul sonrası da eğitimin süreceğini belirterek yaşam boyu eğitime değindi ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin günümüzde çok önemli olduğuna işaret etti.

-Cumhurbaşkanı Tatar’dan yenilenebilir enerji vurgusu 

Gençlere bilgiye erişim sağlamaları ve kendi değerlendirmelerini yapabilmeleri gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınma nedeniyle dünyanın büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve çevreyi korumaya önem vermek gerektiğini söyledi ve fosil yakıt yerine yenilenebilir enerjiye geçmenin çevreyi korumak adına önemli bir adım olabileceğine dikkat çekti. 

-Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin sorularını cevapladı

Kıbrıs Türk halkının yıllardır bağımsızlığı için verdiği mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmesine yönelik yürütülen projelere de değindi. Gençlerin sordukları sorularla, ülkedeki yangın alanlarının ıslah edilmesi, KKTC’nin tanıtılması için yapılan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite eğitiminin kariyerine katkısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yörüngeye gönderdiği yeni uydunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından faydaları konularında da görüşlerini paylaştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafiğe bir can daha!11 Nisan 2023 Salı 14:51
  • Mobilya Sanayiciler Derneği, Melekler Köyü yapımına katkı koyan işletmelere teşekkür belgesi verdi11 Nisan 2023 Salı 13:35
  • Biyologlar Derneği, 17 Nisan Pazartesi günü etkinlik düzenleneceğini duyurdu11 Nisan 2023 Salı 12:29
  • Öztürkler: Koyduğumuz Hedefler Doğrultusunda Hizmete Devam11 Nisan 2023 Salı 12:13
  • Taçoy'dan elektrik kesintisi ve asgari ücret açıklaması11 Nisan 2023 Salı 11:50
  • Aydın: Şu an için üretim yeterli ancak ilerleyen saatlerde kesintiler yaşanabilir11 Nisan 2023 Salı 11:32
  • Dışişleri Bakanlığı: Rum liderin halkına gerçeği söylemesi gerekmektedir11 Nisan 2023 Salı 11:03
  • El-Sen Kıb-Tek önünde eyleme devam ediyor11 Nisan 2023 Salı 10:58
  • KIB-TEK' den önemli duyuru11 Nisan 2023 Salı 10:17
  • Telekomünikasyon Dairesi: Şubat sonuna kadar olan borçlar en geç 13 Nisan’a kadar kapatılmalı11 Nisan 2023 Salı 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti