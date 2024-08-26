Tatar'dan görüşme için doğrudan ticaret, uçuş ve temas şartı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV’de katıldığı bir programda Kıbrıs sorununa ilişkin önemli açıklamalar yaptı, müzakere sürecinin başlaması için şartlar ortaya koydu.

Tatar, “Doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas olmadan” resmi müzakere sürecinin olmayacağını söyledi.

50 yıldır federal çözüm arayışında her şeyin denendiğini, tüketildiğini ifade eden Tatar, yeni bir süreç için yeni bir anlaşın olması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini belirten Tatar, “Müzakere masası kurulacaksa egemenliğimizin kabul edilmesi bizim için çok önemli. Bu pazarlık konusu değildir” dedi.

“İki devletli çözümü savunmaya devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Yönetimi’ne seslenerek “Spor ambargolarını kaldırın, bu bizi tatmin eder, bir süreç başlayabilir dedik ama son günlerde tam tersine daha da aksine işler yapılıyor.

Türkiye ile birlikte iki devletli çözümü savunmaya devam ediyoruz.

Kıbrıs’ta iki devletlilik kaçınılmazdır zaten 60 yıldır vardır, 60 yıl sonra üniter bir devlet, tek egemenlik mümkün değildir.

Doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas olmadan resmi müzakere sürecine germeyiz.” Dedi.