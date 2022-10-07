  • BIST 3.581,85
  • Altın 1016.098
  • Dolar 18.5848
  • Euro 18.1373
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Tatar'dan Güney'e sert tepki!

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi algı yaratma uğruna Rum yetkililerce düzensiz göç konusunun siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılmasının kabul edilmez olduğunu vurguladı.
Tatar'dan Güney'e sert tepki!

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’e, siyasi propagandayı bir yana bırakıp, hem Kıbrıs Adası’na hem iki tarafa hem de bölgeye yarar sağlayacak iş birliği önerilerini görüşmeye dair olumlu tavır sergilemesi için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yetkililerinin düzensiz göç konusunu BM'ye şikâyet edeceğine dair Rum basınında yer alan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Küresel bir insanlık trajedisi ve sorunu olmaya devam eden düzensiz göç konusunun hem ülkeyi, hem Kıbrıs Rum tarafını, dolayısıyla da Kıbrıs Adası'nı etkilemeye devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin işbirliği yapma yerine, siyasi propagandayı tercih ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olarak 8 Temmuz 2022 tarihinde bu küresel sorunla iş birliği yaparak mücadele etme doğrultusunda, Rum lider Nikos Anastasiadis'e kapsamlı bir öneri yaptığını anımsattı.

 

-Düzensiz göç konusunun da yer aldığı öneriye Rum liderliğince hâlihazırda resmi bir yanıt verilmedi

Bu önerinin, iki tarafın ilgili ve yetkili kurumlarından gelecek görevlilerin katılımıyla oluşturulacak ortak komite sayesinde bu konunun, hem insancıl hem de diğer açılardan değerlendirilerek ele alınmasını ve iş birliği yapılmasını öngördüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Temmuz'da yaptığı işbirliği önerisinde olduğu gibi, 8 Temmuz'da düzensiz göç konusunun da yer aldığı önerisine Rum liderliğince hâlihazırda resmi bir yanıt verilmediğini vurguladı.

“Hâl böyleyken, iki tarafın ve bölgenin yararına olacak iş birliği önerileri yapmış olmama rağmen, bunlar hiç yapılmamış gibi, siyasi algı yaratma uğruna Rum yetkililerce düzensiz göç konusunun siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılması kabul edilmezdir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Rum yetkililerinin düzensiz göç konusunu BM'ye şikâyet edeceğine dair Rum basınında yer alan haberler ve Rum siyasilerinin girişimi, gerçeklikten uzak ve iyi niyetle bağdaşmayan çabalar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hatırlanacağı üzere bahse konu önerilerim, BM genel sekreteri aracılığıyla Rum liderliğine iletilmişti. New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapmış olduğum görüşmede, kazan kazan ilkesiyle hazırlanmış bu önerilerimin ileriye götürülmesi konusunda BM'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizmiş ve Kıbrıs Türk tarafının düzensiz göç de dâhil olmak üzere tüm iş birliği önerilerimizi görüşmeye hazır olduğunu vurgulamıştım.

Rum liderliğinin işbirliği yapma yerine propagandayı tercih etmesi, manidardır

Rum liderliğinin işbirliği yapma yerine propagandayı tercih etmesi, manidardır. Rum lider Anastasiadis'e çağrım, gelinen aşamada siyasi propagandayı bir yana bırakıp hem Kıbrıs Adası’na hem iki tarafa hem de bölgemize yarar sağlayacak iş birliği önerilerimi görüşmeye dair olumlu tavır sergilemesidir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özdenefe: “Bir Bakıyorsunuz Kazı Çalışması Yapılıyor07 Ekim 2022 Cuma 15:14
  • Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”07 Ekim 2022 Cuma 15:01
  • Dev-İş, maaş alamayan belediyelerde pazartesi eylemde olacak07 Ekim 2022 Cuma 14:56
  • Tatar'dan Güney'e sert tepki!07 Ekim 2022 Cuma 14:45
  • Din Görevlileri Derneği'nden Mevlit Kandili Açıklaması07 Ekim 2022 Cuma 14:35
  • Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı07 Ekim 2022 Cuma 14:32
  • Kamuda doktor atamaları yapıldı07 Ekim 2022 Cuma 14:21
  • Esentepe - Girne Yolunda Trafik Kazası07 Ekim 2022 Cuma 14:09
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu07 Ekim 2022 Cuma 13:56
  • Arıklı; Başkanlık sistemine geçeceğiz, KKTC'yi tanıtacağız, er ya da geç bunlar olacak...07 Ekim 2022 Cuma 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti