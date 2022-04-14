Tatar'dan Güven Yaratıcı Önlemlere "OXI"

Anastasiadis, dün gece eski Lefkoşa havalimanında düzenlenen BM Barış Gücü etkinliğinde, Ersin Tatar'a Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemleri önerisini görüşmelerini önerdiğini ancak bunun Kıbrıslı Türk lider tarafından reddedildiğini söyledi.

Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Tatar'a mültecilerin özgür bölgelere akışını önlemek için önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

Mültecilerin Türkiye tarafından siyasi amaçlarla kullanıldığına bile dikkat çekti, ancak Sayın Tatar bunun böyle olduğunu reddetti.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Türk tarafının kabul edilemez tutumlarının, en azından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için bir elçi atanması konusunda ortak bir zemine yer bırakmadığını vurguladı.

Ancak Lefkoşa'nın geçen Eylül ayında New York'ta kararlaştırılanların uygulanmasını beklediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Türk tarafının olumsuz tutumunu görüp görmediğine ilişkin gelen soruya ise Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği diyalog sırasında Colin Stewart’ın da orada olduğunu ve bu nedenle paylaşılanlara tanık olduğunu söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu